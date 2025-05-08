Irakçi: Üçüncü taraflar diplomasiyi saptırmaya çalışıyor

Irakçi paylaşımında “İngiltere’de gözaltına alınan İranlılarla ilgili uydurma hikâyeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu olayın şu anki zamanlaması ve İngiltere makamlarının bizimle iş birliğine yanaşmaması, perde arkasında başka şeylerin döndüğüne işaret ediyor.” ifadelerine yer verdi.

“Medya organlarında, bazı İran vatandaşlarının Londra’daki İsrail Büyükelçiliği’ni hedef alan bir komploya karıştığı yönünde senaryolar yayımlanıyor,” diyen Irakçi, İran’ın bu tür eylemlerle hiçbir ilgisi olmadığını ve kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Ayrıca İran’ın, bu tür suçlamalarla ilgili olarak diplomatik kanallar aracılığıyla bilgilendirilmediğini kaydeden Irakçi, “İngiltere’den, geçerli suçlamalara ilişkin soruşturmalara katkıda bulunabilmemiz için bizimle etkileşime geçmesini istedik” dedi.

Dışişleri Bakanı, geçmiş deneyimlerin, diplomasiyi rayından çıkarmak ve gerginliği artırmak için umutsuz girişimlerde bulunan üçüncü tarafların varlığını gösterdiğini belirterek, “Gerçeklerin ortaya çıkması için iş birliği yapmaya hazırız. İngiliz yetkililerden vatandaşlarımız için yasal süreçlerin sağlanmasını tekrar talep ediyoruz” dedi.