İrevani: Siyonist rejimin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım açık bir insan hakları ihlalidir

Filistinlilere Yardım ve Bayındırılık Ajansı'nın (UNRWA) raporunun ele alındığı Genel Kurul toplantısında konuşan Emir Said İrevani "Siyonist rejimin soykırımı ve Gazze'nin devam eden kuşatması, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivili doğrudan tehlikeye attı." diyerek "İsrail rejimine, uluslararası hukuka saygı duyması, işgalini ve saldırgan politikalarını durdurması konusunda uluslararası toplum tarafından baskı yapılmalı, aksi takdirde küresel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaya devam edecektir." ifadelerine dikkat çekti.

İran'ın BM'deki kıdemli diplomatı konuşmasında "UNRWA, Filistinlilere insani yardım sağlayan tek kurum olarak bu krizde hayati bir rol oynuyor. İsrail rejiminin Knesset'inin bu örgüte karşı son eylemleri başta olmak üzere faaliyetlerini aksatmaya yönelik her türlü girişim şiddetle kınanmaktadır." ifadelerine yer vererek "İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine derhal uyması ve işgal altındaki Filistin topraklarına insani yardımın serbestçe ve sürekli olarak akmasına izin vermesi gerektiğini vurguluyor." dedi.

Filistin meselesine adil bir çözümün ancak işgalin sona erdirilmesi ve İsrail rejiminin saldırgan politikalarının durdurulmasıyla mümkün olabileceğini belirten İrevani "İsrail rejimi, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar işleyerek, Uluslararası Adalet Divanı'nın emirlerini hiçe sayarak ve sürekli olarak Filistin halkının haklarını ihlal ederek, uluslararası barış ve güvenliği için doğrudan bir tehdit olarak görülmektedir ve bu eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır." ifadelerinin de altını çizdi.