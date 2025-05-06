6 May 2025 17:19
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News ID: 85825030
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Witkoff: İran ile müzakereler olumlu seyrediyor; ilerleme kaydediyoruz

6 May 2025 17:19
News ID: 85825030
Witkoff: İran ile müzakereler olumlu seyrediyor; ilerleme kaydediyoruz

New York, İRNA – Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve ABD’nin İran’la yürüttüğü nükleer müzakerelerde baş müzakerecisi Steve Witkoff, İran ile yürütülen nükleer görüşmelerin olumlu geçtiğini ve ilerleme sağlandığını açıkladı.

Steve Witkoff, pazartesi gecesi Axios haber sitesine verdiği demeçte, "İran’la yürüttüğümüz nükleer görüşmeler olumlu ilerliyor. İlerleme kaydediyoruz. Umarım süreç doğru yönde devam eder. Başkan, mümkünse bu meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istiyor. Bu nedenle biz de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Witkoff ayrıca, Amerika’nın bu hafta sonu dördüncü tur nükleer görüşmeleri gerçekleştirmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Ancak Witkoff, bu görüşmenin gerçekleşmemesi halinde tek sebebin Başkan’ın Orta Doğu ziyaretinin olacağını da sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî ise, Umman Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya atıfla, görüşmelerin ertelenmesinin Umman’ın önerisiyle gerçekleştiğini belirtti ve yeni tarih konusunda bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.

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