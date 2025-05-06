Irakçi: İran'la anlaşmaya varmanın şartı gerçek dışı ve mantıksız tutumlardan kaçınmaktır

İran Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği’nin dış politika ve güvenlik yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu ve İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin son sürecini aktardı.

Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin barışçıl nükleer programı etrafındaki yapay kaygıların çözümü için diplomasi yolunu tercih eden sorumlu yaklaşımına dikkat çekerek, bu sürecin ilerleyebilmesi için karşı tarafın ciddi irade ve gerçekçilik göstermesi gerektiğini söyledi. Eğer gerçekten tek kaygı İran’ın nükleer silah elde etme olasılığıysa, bu kaygının giderilebileceğini ve bu konuda bir anlaşmaya varmanın tamamen mümkün olduğunu, ancak bunun gerçek dışı ve mantıksız tutumlardan kaçınılmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca son bir yılda Almanya, Fransa ve İngiltere ile yapılan birkaç tur görüşmeye atıfta bulunarak, İran’ın Avrupa Birliği çerçevesinde ya da üç Avrupa ülkesiyle ikili olarak diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu yineledi ve bu görüşmelerin siyasi önyargılardan uzak, yapıcı bir yaklaşımla yeniden başlatılmasını ve devam ettirilmesini temenni etti.

Irakçi, İran’ın Ukrayna konusundaki tutumunu da açıklayarak, İran ile Rusya Federasyonu arasındaki iş birliğinin üçüncü bir ülkeye karşı olmadığını vurguladı.

Ayrıca İran Dışişleri Bakanı, İran’ın Avrupa Birliği ile karşılıklı güvenlik kaygıları konusunda siyasi diyaloga girmeye hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi de İran ile siyasi diyaloga girme konusundaki Avrupa’nın isteğini dile getirerek, mevcut kaygılar hakkında İran’la fikir alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. İki tarafın yardımcıları arasındaki temaslarla bu diyalogların başlatılmasının zemininin hazırlanmasını umduklarını ifade etti. Bu öneri Arakçi tarafından da olumlu karşılandı.

Kallas, bu telefon görüşmesinde ayrıca Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Avrupa Birliği ve kendi adına başsağlığı dileyerek, kurbanların ailelerine taziyelerini iletti.