Putin: Rusya, İslam ülkeleriyle etkin işbirliğini sürdürüyor

Putin, Kazan şehrinde düzenlenen 16. Rusya-İslam Dünyası Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Çok uluslu ülkemiz, yüzyıllardır İslam dünyasıyla geniş kapsamlı işbirliğine açık olmuştur. Bugün de uluslararası alandaki zorluklara rağmen ekonomik, bilimsel, eğitim, insani ve bölgelerarası ilişkileri etkin ve istikrarlı şekilde geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

13-18 Mayıs tarihleri arasında Kazan'da düzenlenen bu forum, özellikle Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir küresel platform niteliği taşıyor.