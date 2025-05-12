12 May 2025 14:55
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News ID: 85830734
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Putin: Rusya, İslam ülkeleriyle etkin işbirliğini sürdürüyor

12 May 2025 14:55
News ID: 85830734
Putin: Rusya, İslam ülkeleriyle etkin işbirliğini sürdürüyor

Tahran, İRNA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası alandaki zor koşullara rağmen Moskova'nın İslam ülkeleriyle işbirliğini etkin şekilde artırdığını söyledi.

Putin, Kazan şehrinde düzenlenen 16. Rusya-İslam Dünyası Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Çok uluslu ülkemiz, yüzyıllardır İslam dünyasıyla geniş kapsamlı işbirliğine açık olmuştur. Bugün de uluslararası alandaki zorluklara rağmen ekonomik, bilimsel, eğitim, insani ve bölgelerarası ilişkileri etkin ve istikrarlı şekilde geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.  

13-18 Mayıs tarihleri arasında Kazan'da düzenlenen bu forum, özellikle Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir küresel platform niteliği taşıyor.

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