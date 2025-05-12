12 May 2025 11:55
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News ID: 85830465
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ABD’li Yetkili: İran ile müzakereler umut vericiydi; görüşmelerin ilerlemesi için anlaşma sağlandı

12 May 2025 11:55
News ID: 85830465
ABD’li Yetkili: İran ile müzakereler umut vericiydi; görüşmelerin ilerlemesi için anlaşma sağlandı

New York, İRNA– İki Amerikan medya kuruluşu, ABD hükümetinden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdıkları haberlerinde, Umman’da İran ile yapılan dördüncü tur dolaylı görüşmelerin “umut verici” olduğunu bildirdi.


Associated Press ve Axios haber siteleri, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin dördüncü turunun ardından yerel saatle Pazar günü yaptıkları haberde, bir ABD’li yetkilinin “Teknik unsurlar aracılığıyla, görüşmelerin ilerletilmesi konusunda bir anlaşma sağlandı.” ifadelerine yer verdi. 

AP ve Axios’un aktardığına göre aynı yetkili “Bugünkü müzakerelerin sonucundan umutluyuz ve yakında yapılacak olan bir sonraki oturumu dört gözle bekliyoruz.” açıklamasında bulundu. 

ABD’li yetkiliye göre, bu tur yaklaşık üç saat sürdü ve görüşmelere Umman’ın başkenti Maskat ev sahipliği yaptı. Umman, bu görüşmelerde arabulucu rolü üstleniyor.

Dördüncü tur dolaylı müzakereler, 11 Mayıs 2025 tarihinde Maskat’ta gerçekleştirildi.

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