ABD’li Yetkili: İran ile müzakereler umut vericiydi; görüşmelerin ilerlemesi için anlaşma sağlandı



Associated Press ve Axios haber siteleri, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin dördüncü turunun ardından yerel saatle Pazar günü yaptıkları haberde, bir ABD’li yetkilinin “Teknik unsurlar aracılığıyla, görüşmelerin ilerletilmesi konusunda bir anlaşma sağlandı.” ifadelerine yer verdi.

AP ve Axios’un aktardığına göre aynı yetkili “Bugünkü müzakerelerin sonucundan umutluyuz ve yakında yapılacak olan bir sonraki oturumu dört gözle bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

ABD’li yetkiliye göre, bu tur yaklaşık üç saat sürdü ve görüşmelere Umman’ın başkenti Maskat ev sahipliği yaptı. Umman, bu görüşmelerde arabulucu rolü üstleniyor.

Dördüncü tur dolaylı müzakereler, 11 Mayıs 2025 tarihinde Maskat’ta gerçekleştirildi.