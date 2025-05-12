Pezeşkiyan: Ciddi şekilde müzakere ediyoruz ve anlaşma peşindeyiz

Cumhurbaşkanlığı Bilgi Portalı’nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan başkanlığında bir Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı, toplantıda ülkenin barışçıl nükleer kazanımlarını koruma yönündeki kararlılığına vurgu yaparak “İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadı, şimdi de değil ve gelecekte de olmayacaktır. İnançlarımız gereği bu meseleyle zaten bir sorunumuz var ve Yüce Lider’in fetvasına göre nükleer silah üretimi yönündeki her türlü eylem haramdır. Ancak İran'ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki teklif bizim için kabul edilemez."açıklamasında bulundu.

Pezeşkiyan, nükleer teknolojinin İranlı bilim insanlarının barışçıl enerji alanındaki başarılarının bir ürünü olduğunu belirterek, bu teknolojinin ilaç üretimi ve tedavi, tarım, çevre ve sanayi gibi çeşitli alanlarda kullanıldığını söyledi ve “Bu nedenle barışçıl nükleer faaliyetlerimize güçlü şekilde devam edeceğiz” dedi.

Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin dünya ile barışçıl etkileşim politikasını tekrar vurgulayarak “Ciddi müzakere ediyoruz çünkü barış istiyoruz. Biz barış ve güvenlik arayışında olan bir ülkeyiz ve bölgemizdeki ülkeleri kardeş olarak görüyoruz. Birlikte huzur içinde yaşayabiliriz ve dünyanın öbür ucundan birilerinin bizim için bir şey yapmasına gerek yok. Bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik peşinde olan taraf Siyonist rejimdir.” dedi.

Toplantıda, hükümet üyeleri tarafından çeşitli yürütme konuları gündeme getirilirken, Petrol Bakanı tarafından uluslararası petrol fuarına dair kapsamlı bir rapor sunuldu. Rapora göre, bu fuara 2.000 yerli ve 170 yabancı şirket (16 ülkeden) katıldı.

Bu büyük etkinlik sırasında, Hazar Denizi'nde 28 yıl aradan sonra sondaj çalışmaları yeniden başladı. Ayrıca üreticiler, belediye, Petrol Bakanlığı, Çevre Koruma Kurumu ve faydalanıcı kuruluşlar (örneğin Posta Şirketi ve Digikala) arasında, Tahran’daki eski ve kullanılamaz motosikletlerin 20.000 adet elektrikli motosikletle değiştirilmesi amacıyla üçlü bir anlaşma imzalandı.

Fuar sırasında ayrıca “İlk Üretim” adı altında, ülkede ilk kez üretilecek malları geliştirmek için 18 start-up şirketle 200 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı.

Toplantının devamında Turizm ve Kültürel Miras Bakanı, Mısır’a yaptığı ziyaret ve D-8 Zirvesi’ne katılımıyla ilgili bir rapor sundu. Bakan, Pezeşkiyan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesinden sonra Mısır halkı, aydınları ve siyasetçileri arasında İran’a ve İran kültürüne yönelik yoğun bir ilginin oluştuğunu, elçiliklerin yeniden açılması ve iki ülke arasında turizm hareketliliğinin artması yönünde büyük bir istek olduğunu aktardı.

Toplantının sonunda, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Yasası’na ilişkin bazı yürütme yönetmelikleri kabul edildi.