12 May 2025 16:33
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News ID: 85830827
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Iraçki, Netanyahu'nun ABD-Hamas anlaşmasını sabote etme çabalarına ilişkin raporu paylaştı

12 May 2025 16:33
News ID: 85830827
Iraçki, Netanyahu'nun ABD-Hamas anlaşmasını sabote etme çabalarına ilişkin raporu paylaştı

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanımız, işgal rejiminin başbakanının Hamas'taki Amerikalı esirin transfer sürecini durdurma çabalarına ilişkin bir raporu paylaşarak bunu, İsrail'in engelleme girişimlerinin "bir kısmı" olarak nitelendirdi.

Seyid Abbas Iraçki, X platformunda "Netanyahu ve ekibi, ABD ile Hamas arasındaki Amerikalı esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını engellemeye çalıştı" başlıklı bir raporu paylaşarak bunu, Siyonist rejim başbakanının "yıkıcı eylemlerinden sadece biri" şeklinde yorumladı.

İsrail'in Times gazetesi, başbakan ve Siyonist rejimin bazı yetkililerinin Hamas ile yapılan esir takası müzakerelerinin detaylarını sızdırdığını ortaya çıkardı. Bir Amerikalı yetkili, Siyonist rejim yetkililerinin "esir takasını kimin istemediğinin ortaya çıkmasından endişe duyduğunu" ifade etti.

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