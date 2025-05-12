Iraçki, Netanyahu'nun ABD-Hamas anlaşmasını sabote etme çabalarına ilişkin raporu paylaştı

Seyid Abbas Iraçki, X platformunda "Netanyahu ve ekibi, ABD ile Hamas arasındaki Amerikalı esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını engellemeye çalıştı" başlıklı bir raporu paylaşarak bunu, Siyonist rejim başbakanının "yıkıcı eylemlerinden sadece biri" şeklinde yorumladı.

İsrail'in Times gazetesi, başbakan ve Siyonist rejimin bazı yetkililerinin Hamas ile yapılan esir takası müzakerelerinin detaylarını sızdırdığını ortaya çıkardı. Bir Amerikalı yetkili, Siyonist rejim yetkililerinin "esir takasını kimin istemediğinin ortaya çıkmasından endişe duyduğunu" ifade etti.