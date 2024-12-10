İran, Siyonist rejimin Suriye'nin altyapılarına yönelik tekrarlanan saldırılarını kınadı

İsmail Bekaî, son iki gün içinde Siyonist rejimin Suriye'nin altyapılarına yönelik saldırılarını ve Golan Tepeleri'nin bir kısmının daha işgal edilmesini eleştirerek, rejimi destekleyen Batılı ülkeleri bu açık yasa ihlali karşısında sessiz kalmaları ve hareketsiz kalmaları nedeniyle eleştirdi ve bu sessizliğin Siyonist rejim tarafından saldırgan eylemlerine onay olarak algılandığını ifade etti.

Bekaî, Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik askeri saldırılarının, Suriye halkının sistem değişikliği nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu saldırıyı BM Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'ni saldırıların durdurulması ve işgalci rejimin sorumlu tutulması için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Golan Tepeleri'nin işgalini hatırlatarak, Siyonist rejimin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmesinin ve işgal alanını genişletmesinin, rejimin yayılmacı ve saldırgan yaklaşımının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, uluslararası hukuk kurallarına ve normlarına yönelik saygısızlığını ortaya koyduğunu belirtti. Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması için bölgesel ve uluslararası tüm imkanların kullanılmasının önemine işaret etti.