İran: Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için hiçbir çabadan kaçınmayacağız

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren bir bildiri yayınladı. Bakanlık bildiride, "İran'ın Suriye'nin birliği, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi yönündeki ilkesel tutumunu hatırlatır ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili kaderini belirleme ve karar alma hakkının yalnızca bu ülkenin halkına ait olduğunu, dış müdahale veya zorlamadan uzak bir şekilde olması gerektiğini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bildirinin devamında" Bu hedefe ulaşılması, askeri çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, terör eylemlerinin önlenmesi ve Suriye toplumunun tüm kesimlerinin katılımıyla kapsamlı bir yönetimin oluşturulmasını sağlayacak ulusal diyalog sürecinin başlatılmasını gerektirir. İran İslam Cumhuriyeti, Suriye'deki siyasi süreci desteklemek için BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde uluslararası mekanizmaları desteklemeye devam etmiş ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler ile yapıcı etkileşimlerini sürdürmüştür." denildi.

Bildirinin bir başka kısmında" Suriye'nin tarihindeki bu kritik dönemde, tüm Suriyeli vatandaşların ve diğer ülkelerin vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması, kutsal dini mekanların korunması, ayrıca uluslararası hukuk normlarına uygun olarak diplomatik ve konsolosluk binalarının muhafaza edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. İran ve Suriye halkları arasındaki ilişkiler, köklü bir geçmişe sahip olup her zaman dostane olmuştur. Bu ilişkilerin, iki ülkenin ortak ilgi ve çıkarları doğrultusunda, uluslararası hukuki taahhütlere uygun bir şekilde, akılcı ve öngörülü bir yaklaşımla devam etmesi beklenmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın yayınladığı değerlendirme bildirisin de ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti, Batı Asya bölgesinde önemli ve etkili bir ülke olarak Suriye’nin konumunu vurgulayarak, bu ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü çabayı göstermekten kaçınmayacak ve bu amaçla başta bölgedeki etkili taraflar olmak üzere tüm taraflarla istişarelerini sürdürecektir. Açıktır ki İran İslam Cumhuriyeti, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından izleyerek, Suriye'nin siyasi ve güvenlik sahnesindeki etkin aktörlerin davranış ve eylemlerini dikkate alarak uygun yaklaşım ve tutumları benimseyecektir." ifadelerinin altı çizildi.