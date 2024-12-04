Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasiliy Nebenzya, Salı günü yapılan acil Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki teröristlere destek verdiğini ifade etti.

Vladimir Putin'in hükümetini temsil eden Büyükelçi, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi toplantısına tartışmalı Beyaz Miğferler grubunun temsilcisini kimseye danışmadan davet ettiğini vurguladı.

Nebenzya, Ukrayna'nın askeri ve istihbarat danışmanlarının Suriye'de bulunması, Tahrir el-Şam güçlerini eğitmesi ve onları silahlandırması konusundaki eleştirilerini yineledi ve "Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, İdlib'deki teröristleri silahlandırıyor, onlara insansız hava araçları sağlıyor ve Tahrir el-Şam üyeleri bu saldırıyı Ukrayna özel servislerinin desteğiyle gerçekleştirdiklerini açıkça ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın BM Büyükelçisi, BM'nin Suriye'deki terör saldırısını kınamamasından derin endişe ve üzüntü duyduklarını belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise aynı toplantıda, bu çatışmaya askeri bir çözüm bulunmadığını ifade etti ve tarafların hızlı bir şekilde siyasi bir sürece yönelmemesi durumunda krizin derinleşeceği konusunda uyardı.