İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, bugün Ordu Karargahı ve Komuta Üniversitesi'nde düzenlenen araştırma haftası anma töreninde silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesi hakkında "Silahlı kuvvetlerin, her zaman olduğu gibi, hayal ettiği her türlü tehdide karşı her zaman hazırlıklı olma görevi vardır ve bu hazırlık kalıcıdır." açıklamasında bulundu.
"Halkın silahlı kuvvetlerin hazırlık durumundan yana gönülleri rahat olsun" diyen Tümgeneral Musevi "Ülkemiz sadece silahlı kuvvetlere dayanmayan, dünyada eşi benzeri olmayan bir ülkedir ve tüm milletler, ülke ideallerini birlikte savunur ve biz de üzerimize düşen görevleri yerine getiririz." ifadesinin altını çizdi.
Tümgeneral Musevi: Silahlı kuvvetler her türlü tehdide hazır
Tahran, İRNA – İran Ordusu Genel Komutanı, silahlı kuvvetlerin her türlü tehdide karşı hazır olduğunu ve bu ve bunun kalıcı bir hazırlık olduğunu söyledi.
İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, bugün Ordu Karargahı ve Komuta Üniversitesi'nde düzenlenen araştırma haftası anma töreninde silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesi hakkında "Silahlı kuvvetlerin, her zaman olduğu gibi, hayal ettiği her türlü tehdide karşı her zaman hazırlıklı olma görevi vardır ve bu hazırlık kalıcıdır." açıklamasında bulundu.
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