İran Ordusu Genel Komutanı: Deniz Kuvvetleri, dünyadaki birçok deniz gücünün tekelini kırdı

Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, Pazartesi günü Ordu Deniz Kuvvetleri Karargahına giderek bu kuvvetin komutanı Amiral İrani ile 27 Kasım Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlenen toplantı sırasında,deniz filosunun dünya açık sularındaki varlığının genişlemesini takdir ederken, ulusal çıkarların korunması amacıyla bu varlığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ordu komutanı "Başkumanda'nın öngörüsüyle Deniz Kuvvetleri, İran'ın sınırlarının ötesindeki kabiliyetini, bağımsızlığını ve otoritesini sergileyerek dünyadaki birçok deniz gücünün tekelini kırdı." ifadesine dikkat çekerek bu gücün elitleri ile Silahlı Kuvvetlere Destek ve Savunma Bakanlığı tarafından her türlü füze, İHA ve radarla donatılmış su üstü ve su altı gemilerinin tasarım ve üretimini takdirle karşıladığı açıklamasında bölge ülkeleri ve dünya ile Donanmanın değerli başarıları arasında diplomasi ve deniz etkileşimlerinin genişlemesine işaretle bu gücün kurtarma, eğitim ve istihbari görevlerinin devam etmesine vurgu yaptı.

Terörle mücadelede yüzden fazla deniz grubunun varlığının yanı sıra, kombine kurtarma ve güvenlik tatbikatlarının da aralarında bulunduğu onlarca tatbikatın, ulusal çıkarların korunması adına İslami nizamın stratejik derinliğini artırdığını söyleyerek farklı ve hassas alanlarda bu varlığın güçlendirilmesine vurgu yaptı.