General Musevi: Siyonist rejimin her hatası, İran’ın kesin cevabıyla karşılaşacaktır

İbrahim Rızai, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’ndan bazı üyelerin Genelkurmay Başkanı General Seyid Abdülrahim Musevi ile yaptığı görüşme hakkında "Bu görüşmede General Musevi, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun faaliyetleri, planları ve eylemleri hakkında bir rapor sundu." ifadelerini kullandı.

Rızai, General Musevi’nin, üç ülkenin katılımı ve 11 ülkeden gözlemcilerin gönderildiği "İONS" isimli son deniz tatbikatına değindiğini ve bu tatbikatın tamamen huzur ve tam yetkiyle planlandığı gibi icra edildiğini vurguladığını belirtti.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, Genelkurmay Başkanı’nın, ordunun Gerçek Vaat 2 operasyonundaki rolüne ilişkin raporuna değinerek, General Musevi’nin, Siyonist rejimin herhangi bir hata yapması durumunda kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinden sert bir yanıt alacağını vurguladığını ifade etti.

Rızai, General Musevi’nin silahlı kuvvetlerin Siyonist düşmana ezici bir darbe indirmeye hazır olduklarını vurguladığını ve Amerikalıların bu zalim ve çocuk katili rejime verdikleri desteği geri çekmeleri gerektiğini belirtti.