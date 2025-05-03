Irakçi: Yalanların tekrar edilmesi temel gerçekleri değiştirmez

Irakçi sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "İlkesel olarak, müzakerelerin temel unsurlarına ilişkin medya üzerinden açıklamalar yapmaktan kaçınıyorum." dedi.

İran Dışişleri Bakanı açıklamanın devamında “Ancak söylemek istediğim şu ki: yalanların tekrar edilmesi temel gerçekleri değiştirmez. İran, NPT’nin kurucu imzacılarından biri olarak tamamen nükleer yakıt döngüsüne sahip olma hakkına sahiptir. Ayrıca, NPT’ye üye bazı ülkeler uranyum zenginleştirmekte ve nükleer silahları tamamen reddetmektedir. Bu kulüpte İran dışında bazı Asya, Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri de yer almaktadır. Aşırı tutumlar ve kışkırtıcı söylemler başarı şansını yok etmekten başka bir işe yaramaz. Geçerli ve kalıcı bir anlaşma mümkündür; tek gereken kararlı bir siyasi irade ve adil bir bakış açısıdır.” ifadelerini kullandı.