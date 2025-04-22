22 Nis 2025 09:59
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News ID: 85810598
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İrevani: İran, üç adalar üzerinde şartsız egemenliğe sahiptir

22 Nis 2025 09:59
News ID: 85810598
İrevani: İran, üç adalar üzerinde şartsız egemenliğe sahiptir

New York, İRNA – Emir Said İrevani, İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları 163. toplantısının açıklamasının Güvenlik Konseyi'ne kaydedilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanına yazdığı bir mektupta, İran’a ait Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları ile Bûmûsî adalarındaki egemenlik iddialarını reddetti ve bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na açıkça aykırı olduğunu belirtti.

Emir Said İrevani, asılsız suçlamalara karşılık olarak, İran’ın üç adadaki şartsız egemenliğini vurgulayarak, her türlü karşıt iddiayı "kabul edilemez müdahale" olarak sınıflandırdı.

İrevani "sahte isimlendirmelere" karşı çıkarak, "Hürmüz Boğazı"nın sadece tarihsel ve hukuki bir ad olduğunu ve uzun zamandır uluslararası belgelerde ve tarihsel metinlerde kullanıldığını vurguladı.

İran’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman uluslararası hukuk ilkelerine, egemenlik eşitliği ve iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterdiğini ve bölgesel barışı teşvik eden istikrar sağlama politikasını, tüm Körfez komşularıyla karşılıklı saygı ve yapıcı diyalog temelinde şekillendirdiğini belirtti.

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