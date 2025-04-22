İrevani: İran, üç adalar üzerinde şartsız egemenliğe sahiptir

Emir Said İrevani, asılsız suçlamalara karşılık olarak, İran’ın üç adadaki şartsız egemenliğini vurgulayarak, her türlü karşıt iddiayı "kabul edilemez müdahale" olarak sınıflandırdı.

İrevani "sahte isimlendirmelere" karşı çıkarak, "Hürmüz Boğazı"nın sadece tarihsel ve hukuki bir ad olduğunu ve uzun zamandır uluslararası belgelerde ve tarihsel metinlerde kullanıldığını vurguladı.

İran’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman uluslararası hukuk ilkelerine, egemenlik eşitliği ve iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterdiğini ve bölgesel barışı teşvik eden istikrar sağlama politikasını, tüm Körfez komşularıyla karşılıklı saygı ve yapıcı diyalog temelinde şekillendirdiğini belirtti.