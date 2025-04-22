İran Yargı Erki Başkanı ile Çin Yüksek Mahkemesi Başkanı bir araya geldi: İran ve Çin küresel barış ve güvenliğin tesisini istiyor

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimîn Gulamhüseyin Muhsini Ejei, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin yargı sistemleri başkanlarının 20. zirvesine katılmak üzere Çin’in Hangzhou şehrini ziyaret etti. Yerel saatle bu sabah, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Başkanı ve ülkenin en yüksek yargı yetkilisi olan Zhang Jun ile bir araya geldi.

Ejei, Çin’in Şanghay İşbirliği Örgütü adalet zirvesine ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür ederek, Çin Yüksek Mahkemesi Başkanı’na hitaben, “Sizin kariyer geçmişiniz, yargı ve hukuk alanında tüm kademeleri geçtiğinizi ve şimdi Çin’in en yüksek yargı makamına ulaştığınızı gösteriyor. Bu açıdan benzer bir geçmişe sahibiz. Ben de İran İslam Cumhuriyeti’nin yargı sisteminde çeşitli sorumluluklar üstlendim.” dedi.

İran Yargı Erki Başkanı, İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık stratejik belgeye ve iki ülke arasındaki ilişki perspektifine değinerek, bu belgenin ikili ilişkilerde önemli bir ufuk açabileceğini belirtti.

Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin yüksek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Ejei, bu ülkelerin organize suç, siber suçlar, kaçakçılık, kara para aklama ve terörizmle mücadelede daha kapsamlı işbirliği ve güncel yöntemlere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Görüşmede ayrıca, Ejei İsrail rejiminin Gazze’de işlediği vahşi suçlara değinerek “Siyonist rejim, Gazze’de bir buçuk yılı aşkın süredir en vahşi suçları işliyor. Bu rejim, savaş suçu işleyerek bilinçli biçimde sivilleri, mültecileri, hastaları ve çocukları hedef almaktadır. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün kapasitesinden yararlanarak, bu sürekli işlenen suçları ve soykırımı durdurmak için harekete geçmeliyiz.” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Başkanı Zhang Jun da Ejei’yi sıcak bir şekilde karşılayarak, İran Yargı Erki Başkanı’nın Hangzhou’ya gelişiyle bu anın unutulmaz ve özel bir an olduğunu belirtti.

Zhang Jun, “İran, önemli ve stratejik bir konuma sahiptir. İran ile uzun vadeli ilişkiler kurmak istiyoruz. Yargı iş birliği, İran ve Çin arasındaki ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Son yıllarda yargı ilişkilerinde ciddi bir gelişmeye tanıklık ettik ve bu sürecin devamını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.