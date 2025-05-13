Şeyh Naim Kasım: Hizbullah, 1982'den bu yana Lübnan topraklarının işgal altındaki bölgelere katılmasını engelledi

Lübnan'ın el-Manar kanalının haberine göre, Kasım bu açıklamayı Pazartesi gecesi Hizbullah komutanı ve "Seyyid Zülfikar" lakaplı Şehit Seyyid Mustafa Bedreddin’in şehadet yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada dile getirdi.

Kasım, direnişin sadece savunma seçeneği değil, aynı zamanda onurlu bir bağımsızlıkla ilişkilendirilmiş siyasi bir vizyon olduğunu vurguladı.

Kasım, "Evel elbas" (İlk Elbiseli) Savaşı'nda direnişin destansı bir direniş gösterdiğini ve Siyonist rejim ordusunun ilerlemesini durdurduğunu ifade etti.

İsrail rejiminin birkaç yılda bir Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına dikkat çeken Kasım, “Eğer İsrail rejimi her birkaç yılda bir Lübnan'ın bir parçasını aşamalı olarak işgal edebilseydi, bugün Lübnan nerede olurdu?” diye sordu.

Siyonist yetkililerin "direniş teslim oldu" yönündeki iddialarına yanıt veren Kasım, bu tür tehditlere verilen karşılıkların ve direnişin kararlılığının bunun tam tersini gösterdiğini belirterek, teslimiyetin güç karşısında boyun eğmek anlamına geldiğini, oysa Hizbullah’ın mantığının hak ve direniş üzerine kurulu olduğunu vurguladı.