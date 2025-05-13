13 May 2025 15:09
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News ID: 85831855
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Laricani: İran milleti maceralara karşı akıl ve kararlılıkla davrandı

13 May 2025 15:09
News ID: 85831855
Laricani: İran milleti maceralara karşı akıl ve kararlılıkla davrandı

Rey, İRNA – İran Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Laricani, yaşanan tüm maceralara rağmen İran milletinin büyük bir akıl ve kararlılıkla hareket ettiğini söyledi.

Ali Laricani, bugün Ehl-i Beyt (a.s.) Uluslararası Üniversitesi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü ve Akademisyen Takdir Töreni'nde yaptığı konuşmada “İran halkına teşekkür borçluyuz. Bu olayları olgunlukla karşıladı ve birçok ülke gibi duygusal tepkiler vermedi” dedi.
Laricani, İran milletinin olaylara karşı doğru değerlendirme ile duruş sergilediğini belirterek “Bu, kadim bir medeniyetin özelliğidir. Oysa pek çok ülke bu tür olaylar karşısında çökerdi. Milletimize minnettar olmalıyız” diye konuştu.

ABD ve İsrail’e hitaben Laricani, “Bugün bölgede zorbalığa başvurursanız bedelini ödersiniz. ABD ve İsrail rejimi kendi elleriyle bölge halklarını direnişe yönlendiren şartları oluşturdu. Direniş sizin yanlış anlamalarınızın sonucudur. Batı Asya’da bu şekilde davranamazsınız, zorbalıkla bir yere varamazsınız” ifadelerini kullandı.

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