13 May 2025 17:29
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News ID: 85831994
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BRICS ülkeleri arasında kültürel etkileşimin artırılmasına vurgu

13 May 2025 17:29
News ID: 85831994
BRICS ülkeleri arasında kültürel etkileşimin artırılmasına vurgu

Tahran, İRNA- BRICS üyesi ülkelerin kültürel yetkilileri, her ülkenin kitaplarının karşılıklı olarak çevrilmesi ve yayımlanması yoluyla, üyeler arasında kültürel etkileşimin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

BRICS üyelerinin kültürel ve edebi toplantısı, bugün sabah 36. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı alanında, BRICS ülkelerinin kültür müşavirleri ve fuarın yabancı stant sorumlularının katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Tahran Uluslararası Kitap Fuarı Yabancı Yayıncılar Komitesi Genel Müdürü Hüseyin Sebze, BRICS ülkelerinin bir sonraki kültürel toplantısının bu yıl Hordad ayında yapılacağını ve İran İslami Kültür ve İrşad Bakanı’nın da bu etkinlikte hazır bulunacağını belirtti.

Sebze ayrıca, BRICS’in ilk kültürel toplantısının geçtiğimiz yıl Rusya Kültür Evi’nin girişimiyle İran, Hindistan ve Rusya’dan konukların katılımıyla düzenlendiğini ve ortak kültürel alanların ele alındığını da sözlerine ekledi.

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