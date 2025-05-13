Bekaî, tüm devletlerin ve buna bağlı olarak Birleşmiş Milletler’in soykırımı önleme ve insancıl hukuk kurallarına uyulmasını sağlama konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluğunu hatırlatarak, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdindeki açık dosyaların hızla takibinin önemine dikkat çekti. Bekai ayrıca, Siyonist rejim ve yetkililerinin savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan dolayı yargılanmasının gerekliliğini vurguladı.
İran, Cibaliya ve Han Yunus'taki Filistinlilerin kaldığı yerlerin bombalanmasını şiddetle kınadı
13 May 2025 10:44
News ID: 85831436
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Cibaliya ve Han Yunus’taki yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı merkez ve çadırlara yönelik vahşi saldırılarını şiddetle kınadı. Bu saldırılarda, bazıları bebek olan onlarca masum Filistinlinin şehit olduğu ve yaralandığı belirtildi.
yorumunuz