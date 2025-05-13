İran, Cibaliya ve Han Yunus'taki Filistinlilerin kaldığı yerlerin bombalanmasını şiddetle kınadı

Bekaî, tüm devletlerin ve buna bağlı olarak Birleşmiş Milletler’in soykırımı önleme ve insancıl hukuk kurallarına uyulmasını sağlama konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluğunu hatırlatarak, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdindeki açık dosyaların hızla takibinin önemine dikkat çekti. Bekai ayrıca, Siyonist rejim ve yetkililerinin savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan dolayı yargılanmasının gerekliliğini vurguladı.