21 Nis 2025 17:20
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News ID: 85810121
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Yargıtay Başkanı Çin'e ulaştı

21 Nis 2025 17:20
News ID: 85810121
Yargıtay Başkanı Çin'e ulaştı

Pekin, İRNA- Yargıtay Başkanı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin yargı sistemlerinin başkanlarının 20. toplantısına katılmak üzere Çin'in Hangzhou kentine geldi ve ülke yetkilileri tarafından resmi bir törenle karşılandı.  

Hüccetü'l-İslam Gulam Hüseyin Muhsini Ejei yüksek düzeyli bir yargı heyetiyle birlikte, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin yargı başkanlarının 20. toplantısına katılmak için Çin'e ulaştı.  

Yargıtay Başkanı, Hangzhou ziyareti kapsamında, toplantının açılış ve kapanış törenlerinde konuşma yapacak ve ŞİÖ üyesi ülkelerin yargı başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.  

İran İslam Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler arasında hukuki ve yargı işbirliğinin daha da geliştirilmesi için stratejik ve operasyonel çözüm önerilerini sunacak.

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