Yargıtay Başkanı Çin'e ulaştı

Hüccetü'l-İslam Gulam Hüseyin Muhsini Ejei yüksek düzeyli bir yargı heyetiyle birlikte, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin yargı başkanlarının 20. toplantısına katılmak için Çin'e ulaştı.

Yargıtay Başkanı, Hangzhou ziyareti kapsamında, toplantının açılış ve kapanış törenlerinde konuşma yapacak ve ŞİÖ üyesi ülkelerin yargı başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

İran İslam Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler arasında hukuki ve yargı işbirliğinin daha da geliştirilmesi için stratejik ve operasyonel çözüm önerilerini sunacak.