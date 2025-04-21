21 Nis 2025 16:45
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Çin, Irakçi’nin Pekin ziyareti öncesinde: İkili iş birliği ve etkileşimler devam ediyor

21 Nis 2025 16:45
News ID: 85810080
Çin, Irakçi’nin Pekin ziyareti öncesinde: İkili iş birliği ve etkileşimler devam ediyor

Tahran İRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın Pekin’e yapacağı ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, iki ülkenin çeşitli alanlarda ortak iş birliği ve etkileşimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Gu Jiachun, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin Pekin ziyaretine ilişkin bir medya sorusunu yanıtlarken, "Tahran ve Pekin, farklı düzeylerde ve alanlarda etkileşimlerini ve karşılıklı temaslarını sürdürmektedir" dedi.

Ancak, Irakçi’nin ziyaretiyle ilgili detaylara dair şu an için paylaşılabilecek bir bilgi bulunmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî bu sabah yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı'nın yarın (Salı) Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

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