Çin, Irakçi’nin Pekin ziyareti öncesinde: İkili iş birliği ve etkileşimler devam ediyor

Gu Jiachun, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin Pekin ziyaretine ilişkin bir medya sorusunu yanıtlarken, "Tahran ve Pekin, farklı düzeylerde ve alanlarda etkileşimlerini ve karşılıklı temaslarını sürdürmektedir" dedi.

Ancak, Irakçi’nin ziyaretiyle ilgili detaylara dair şu an için paylaşılabilecek bir bilgi bulunmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî bu sabah yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı'nın yarın (Salı) Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.