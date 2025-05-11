19 havayolu şirketi işgal altındaki topraklara uçuşlarını iptal etti

Siyonist gazete "Demarker" bugün yaptığı haberde, Yemen'den yapılan füze saldırıları nedeniyle işgal altındaki topraklara uçuşlarını iptal eden havayolu şirketlerinin sayısının 19'a ulaştığını bildirdi.

Yakın zamanda Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Yemen ordusunun Filistin halkına desteğini sürdürme ve Siyonist rejime karşı uçuş yasağını uygulama kapsamında, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füze saldırısı ve Tel Aviv'de insansız hava aracı operasyonu düzenlediği belirtildi.

Raporlara göre, işgal altındaki topraklarda 200'den fazla nokta bu durumdan etkilendi ve Siyonist rejimin hava savunma sistemleri füze saldırıları nedeniyle alarm durumuna geçti.

Saldırıların ardından birçok havayolu şirketi işgal altındaki topraklara uçuşlarını askıya aldı.

Son olarak "Air India" havayolu şirketi, Tel Aviv'e uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.