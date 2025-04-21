Bekaî: Medyada çıkan müzakerelere dair detayları doğrulamıyoruz / Irakçi’nin Pekin ziyareti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî bugün, Sadî-i Şîrâzî’yi anma günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Anlamın az, sözün çok olduğu bir dünyada Sadî hâlâ yol gösterici bir rehberdir" dedi.

Bekaî, geçen hafta diplomasi alanında birçok gelişmenin yaşandığını belirterek “Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı’nın Rusya ziyareti gerçekleşti. Ayrıca İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin oturum aralarında İtalya Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapıldı. Yarın da Dışişleri Bakanı Çin’e gidiyor.” açıklamasında bulundu.

Bekaî, İRNA muhabirinin “Son saatlerde İran ile ABD arasında yapılan ikinci tur dolaylı müzakerelere ilişkin medyada birtakım spekülasyonlar yer aldı. New York Times gazetesi, İran’ın nükleer programlarına diğer ülkelerin katılımı yönünde teklifler sunduğunu iddia etti. Bu turda heyetler detaylara mı girdi yoksa sadece genel çerçevede mi anlaşmaya varıldı?” sorusuna “Müzakerelerde dile getirilen konularla ilgili ortaya atılan detayları doğrulamıyoruz. Bunlar sadece medya spekülasyonlarıdır. Müzakerelerin detaylarının medyada tartışılması söz konusu değil ve dile getirilen hiçbir meseleyi onaylamıyoruz. Hâlâ uzun bir yolun başındayız, bu nedenle ortaya atılan hiçbir konuyu teyit etmiyoruz.” cevabını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik talebiyle ilgili garantiler hakkında yaptığı açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti’ne uygulanan yaptırımların tamamı haksız, hukuka aykırı ve zalimcedir. Bu nedenle, farklı bahanelerle ve isimlerle üzerimize uygulanan yaptırımlar arasında bir ayrım yapmıyoruz. Her türlü müzakeredeki temel talebimiz, bu yasa dışı ve zalimce yaptırımların kaldırılmasıdır; öyle ki bu kaldırma somut ve etkili sonuçlar doğurmalıdır.” dedi.

Bekaî, Umman’daki müzakerelere ilişkin olarak “Umman, ikinci tur görüşmelerin Maskat dışında bir yerde yapılmasını önerdi ve biz de Umman’a olan saygımızdan dolayı bu öneriye karşı çıkmadık. Görüşmenin yeri Umman, İran ve ABD olmak üzere üç tarafın mutabakatıyla belirlendi. Görüşmeler başka bir ülkede yapılacaksa elbette farklı hazırlık ve planlamalara ihtiyaç duyulacaktır. İtalya Hükümeti de bu süreçte ev sahipliği konusunda çok iyi bir performans sergiledi, kendilerine teşekkür ederiz. Bu nedenle, görüşmelerin yapılacağı yer Umman’ın önerisi ve tarafların anlaşmasıyla belirlendi.” ifadelerini kaydetti.

Sözcü ayrıca, bir sonraki müzakere turunun Maskat’ta yapılacağını ve bu turun hem teknik düzeyde hem de üst düzey müzakereciler düzeyinde toplantılar içereceğini açıkladı. Bu toplantının Cumartesi günü gerçekleştirileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, özellikle Çin ve Rusya olmak üzere nükleer anlaşmanın (KOEP) diğer üyeleriyle sürdürülen istişarelerle ilgili olarak da “Çin ve Rusya hem BM Güvenlik Konseyi’nin iki önemli üyesi hem de İran’ın dostları ve stratejik ortakları olarak her zaman nükleer meselelerdeki gelişmelerin farkında olmuşlardır. Bu görüşmeler başlamadan önce de söylediğim gibi, Rusya, Çin ve bölge ülkeleri bilgilendirildi. Ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya ile de iletişimdeydik ve onlarla istişarelerimiz oldu. Maskat süreci hakkında da bu görüşmeleri sürdüreceğiz. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi, 2231 sayılı BM kararı hâlâ geçerlidir ve KOEP de hâlâ yürürlüktedir. Bahsettiğim bu ülkeler de hukuki olarak bu anlaşmanın tarafıdır.” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü son olarak “Avrupalı tarafların sözde ‘tetik mekanizması’na (snapback) başvurmaları yapıcı bir yaklaşım değildir. Avrupa ülkeleri karar vermelidir: Ya bu süreçte yapıcı bir rol üstlenip kendi konumlarını geri kazanacaklar ya da sürece yapıcı olmayan unsurlar olarak katılacaklardır.” ifadelerini kullandı.