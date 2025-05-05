5 May 2025 17:12
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News ID: 85823894
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Cumhurbaşkanı: Ülkede ve İslam dünyasında birlikten daha önemli bir öncelik yoktur

5 May 2025 17:12
News ID: 85823894
Cumhurbaşkanı: Ülkede ve İslam dünyasında birlikten daha önemli bir öncelik yoktur

Tahran, İRNA- Dr. Mesud Pezeşkiyan, Altıncı Dönem Uzmanlar Meclisi’nin üçüncü oturumunda yaptığı konuşmada, ülke içinde ve İslam ülkeleri arasında birlik ve bütünlüğün korunmasının önemine vurgu yaparak “Eğer birliğimiz olursa, tüm sorunları çözebiliriz.”dedi. Pezeşkiyan, bu bütünlüğü bozacak her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini vurguladı ve “Yönlendirme ve rehberlik, çatışmaya değil, ıslaha ve yapıcı sonuca yol açacak şekilde olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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