Dışişleri Bakanlığı: Yemenlilerin eylemlerini İran’a atfetmek yanıltıcı bir iddiadır

Bakanlık, Yemenlilerin Filistin'e desteğini bağımsız bir karar ve onların İslami-insani dayanışma duygularının bir yansıması olarak nitelendirdi. Bu eylemleri İran’a atfetmenin ise, İsrail’in işgal altındaki Filistin’de işlediği suçları gölgede bırakmayı, başarısızlıkları örtbas etmeyi ve Batı Asya’yı daha da istikrarsızlaştırmayı amaçlayan yanıltıcı ve saptırıcı bir iddia olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın temel ilkesinin ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı olduğu vurgulanarak, ABD'nin Yemen’e yönelik askeri saldırıları BM Şartı’nın ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak kınandı.

Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıların Batı Asya ve Kızıldeniz bölgesindeki güvenlik ve istikrara yönelik tehlikeli sonuçlarına dikkat çekerek, işgal altındaki Filistin’deki soykırımın derhal durdurulmasını, bölgedeki istikrarsızlığın ana nedeni olarak gösterdi.

Son olarak İran, milletinin güvenlik ve çıkarlarına yönelik her türlü yasa dışı tehdide karşı kararlı savunma iradesini vurguladı; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son tehditlerini kınadı ve bu tehditlerin doğuracağı her türlü sonuçtan ABD ve siyonist rejimi sorumlu tuttu.