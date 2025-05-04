İran, Siyonist rejimin Gazze’ye gıda taşıyan gemiye saldırısını şiddetle kınadı

İsmail Bekaî yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik soykırımın bombalama, açlık ve kıtlık dayatması yoluyla sürdürüldüğünü belirtti ve “Vicdan gemisine yönelik bu saldırı, Filistin halkını sömürgeci biçimde yok etmeyi hedefleyen soykırım planının bir parçasıdır ve Gazze halkına yönelik gıda ve ilaç ambargosunun sürmesini garanti altına almak içindir. Bu saldırı, Filistin halkına karşı açık bir suç ve denizcilik güvenliğine yönelik bir terör eylemidir.” ifadelerini kullandı.

Bekaî ayrıca, yaralı, hasta ve yaslı Gazze halkını yiyecek, su ve ilaçtan mahrum bırakmanın açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğini, bu durumun uluslararası insancıl hukuk temellerine saldırı anlamına geldiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve diğer Siyonist rejim destekçilerini bu suçlara ortak sayarak, İran İslam Cumhuriyeti’nin Gazze ve Batı Şeria’daki mazlum Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve dünya kamuoyunu ve İslam ülkelerini bu rejimi açıkça kınamaya ve cezasızlık kültürünü sona erdirerek sorumluların yargılanması ve cezalandırılması için adım atmaya çağırdı.