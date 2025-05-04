4 May 2025 15:04
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News ID: 85822734
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı

4 May 2025 15:04
News ID: 85822734
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı

Tahran, İRNA - Bugün, İstanbul'da düzenlenen bir anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziki bir saldırı gerçekleşti.

Bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde, bir gün önce hayatını kaybeden DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programının ardından, Özel çıkışta bir kişinin fiziksel saldırısına maruz kaldı.

Görgü tanıklarının ve televizyon görüntülerinin aktardığına göre, beyaz saçlı bir adam Özel'e yaklaşarak yüzüne vurdu. Saldırgan olay yerinde güvenlik güçleri tarafından hızla gözaltına alındı. Özgür Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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