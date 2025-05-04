CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı

Bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde, bir gün önce hayatını kaybeden DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programının ardından, Özel çıkışta bir kişinin fiziksel saldırısına maruz kaldı.

Görgü tanıklarının ve televizyon görüntülerinin aktardığına göre, beyaz saçlı bir adam Özel'e yaklaşarak yüzüne vurdu. Saldırgan olay yerinde güvenlik güçleri tarafından hızla gözaltına alındı. Özgür Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.