Irakçi: İyimserlik haklı olabilir, ama sadece büyük bir tedbirle

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi X’te yaptığı açıklamda “Roma’daki nispeten olumlu atmosfer, olası bir anlaşmanın ilke ve hedeflerinde ilerleme sağladı. İran’daki birçok kişi için, nükleer anlaşma (KOEP) artık yeterince iyi değil. Onlar için KOEP’ten geriye kalan yalnızca ‘alınan dersler’. Ben şahsen bu bakış açısına eğilimliyim. Uzman düzeyindeki görüşmeler önümüzdeki günlerde detayların incelenmesi amacıyla başlayacak. Bu sürecin ardından, durumu değerlendirmek için daha iyi bir konumda olacağız. Şimdilik, iyimserlik haklı olabilir ama sadece büyük bir tedbirle.” ifadelerini kullandı.