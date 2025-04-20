Kassam Tugayları'nın Siyonist rejim ordusuna saldırısında 1 ölü, 5 yaralı

Tahran, İRNA – Haber kaynakları, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları'nın Siyonist rejim ordusuna düzenlediği saldırıda bir Siyonist’in öldüğünü, beş kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Siyonist rejim ordu radyosu, El-Kassam Tugayları'nın bu özel askeri operasyonunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun bölgesinde gerçekleştirildiğini duyurdu. Habere göre, bu operasyonda İsrail ordusu hedef alınarak bir havan topu ve el yapımı bomba kullanıldı. Siyonist rejim ordusunun ilk raporuna göre, El-Kassam güçleri Beyt Hanun’daki tampon bölge sınırları içinde bulunan bir tünelden çıkarak operasyonu gerçekleştirdiler. Söz konusu tünelin daha önce İsrail rejimi ordusu tarafından denetlendiği belirtiliyor.