Ma'ariv, Siyonist rejim ordusunun Gazze'deki bazı başarısızlıklarına değindi. Bunların en önemlisi, geçtiğimiz ay Tel es-Sultan mahallesinde yaşanan olaydı. Bu olayda İsrail rejimi askerleri, 15 sivil yardım görevlisini şehit etti.

Gazete, bu skandalın temel ve kapsamlı şekilde ele alınması gereken sorunları gün yüzüne çıkardığını belirtti.

Ma'ariv, özellikle üç noktaya dikkat çekti: Birincisi değerlendirme meselesi, ikincisi en alt kademeden ordu sözcülüğüne ve Genelkurmay'a kadar gerçeğin açıkça söylenmesi, üçüncüsü ise profesyonel çalışma.

Geçtiğimiz ay içinde, İsrail rejimi ordusu Tel es-Sultan'da yaşayan 15 Filistinliyi – çoğu masum sivil, sağlık çalışanı, Kızılay ve BM görevlisi – şehit etti. Ma'ariv bu durumu "İsrail ordusu için kesinlikle ağır bir darbe" olarak tanımladı.

Gazete ayrıca, yaklaşık 70 gün esir tutulan üç İsrailli – Alon Shamriz, Samer Altlalka ve Yotam Haim – ile ilgili trajik olaya değindi. Bu esirler serbest kaldıktan sonra beyaz bayrak taşıyarak İsrail askerlerine ulaşmaya çalıştılar. Ancak askerler, prosedüre uygun şekilde hareket eden bu kişilere ateş açarak onları öldürdü.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan bir pusu videosunun ardından, Siyonist rejim ordusunun Gazze’deki askeri operasyonları Siyonist çevrelerde yoğun eleştiriye maruz kaldı.

Bu bağlamda, İsrail rejimi ordusunun yedek kuvvetler komutanı Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail’in Gazze’de Hamas’la savaşta kayda değer bir askeri başarı elde etmediğini itiraf etti. Brik, Hamas’ın İsrail ordusuna acı bir askeri yenilgi yaşattığını ve bunun derin yaralar bırakacağını söyledi.