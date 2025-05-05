İran'ın yeni balistik füzesi

Bu yeni füze, karbon fiber gövdesi ve ileri düzey yönlendirme ve kontrol sistemleriyle donatılmış olup, hava savunma radarlarına karşı yüksek düzeyde gizlenme kabiliyetine sahiptir.

Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre, uydu güdümlü THAAD gibi anti-balistik sistemler dahi bu füzenin savaş başlığını takip edememektedir.

Bu füze, İran’ın daha önce gerçekleştirdiği büyük çaplı "Gerçek Vaat 1 ve 2" füze operasyonlarından elde edilen saha deneyimlerine dayanılarak geliştirilmiştir.

Askeri uzmanların değerlendirmelerine göre, İran’ın balistik füze sistemlerindeki bu gelişmeyle birlikte, benzer koşullarda düşman hava savunma sistemlerinin 100 füze içinden yalnızca 5’ini engelleyebileceği tahmin edilmektedir.