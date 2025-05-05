5 May 2025 11:03
Journalist ID: 5446
News ID: 85823304
T T
0 Persons

Ekler

İran'ın yeni balistik füzesi

5 May 2025 11:03
News ID: 85823304
İran'ın yeni balistik füzesi

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’na bağlı Uzay ve Havacılık Sanayi Kurumu’nun en son başarısı olan "Kasım Basir" adlı yeni balistik füze resmi olarak tanıtıldı.

Bu yeni füze, karbon fiber gövdesi ve ileri düzey yönlendirme ve kontrol sistemleriyle donatılmış olup, hava savunma radarlarına karşı yüksek düzeyde gizlenme kabiliyetine sahiptir.

Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre, uydu güdümlü THAAD gibi anti-balistik sistemler dahi bu füzenin savaş başlığını takip edememektedir. 

Bu füze, İran’ın daha önce gerçekleştirdiği büyük çaplı "Gerçek Vaat 1 ve 2" füze operasyonlarından elde edilen saha deneyimlerine dayanılarak geliştirilmiştir.

Askeri uzmanların değerlendirmelerine göre, İran’ın balistik füze sistemlerindeki bu gelişmeyle birlikte, benzer koşullarda düşman hava savunma sistemlerinin 100 füze içinden yalnızca 5’ini engelleyebileceği tahmin edilmektedir.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .