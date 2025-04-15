Guterres'in Sözcüsü: Genel Sekreter, İsrail güçlerinin El-Ehli Arab hastanesine yönelik saldırısından derin şekilde endişe duymaktadır

Guterres’in sözcüsü yaptığı açıklamada, “Genel Sekreter, İsrail güçlerinin El-Ehli Arab hastanesine yönelik saldırısından derin şekilde endişe duymaktadır. Bu saldırı, hastanenin faaliyetlerini durdurmuş ve halihazırda yıkıma uğramış olan Gazze sağlık sistemine ağır bir darbe indirmiştir” dedi.

İsrail rejimi savaş uçakları, Pazar sabahı erken saatlerde El-Ehli Arab (diğer adıyla El-Meamdanî) hastanesini hedef alarak acil servis binasına iki füze fırlattı. Saldırıda hastanenin kabul, laboratuvar ve eczane bölümleri ciddi hasar gördü.

Bu saldırı dünya genelinde geniş çaplı kınamalara neden oldu. Ancak Siyonist rejim ordusu, saldırının ardından bu hastanenin “askerî amaçlarla kullanıldığını” iddia ederek saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı.