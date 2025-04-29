Şi'den Pezeşkiyan'a Bender Abbas’taki patlama için taziye mesajı

Çin'in CGTN televizyonu bugün, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı'nın İranlı mevkidaşına Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli ve ölümcül patlama dolayısıyla başsağlığı mesajı ilettiğini bildirdi.

Şi mesajında "İran’ın güneyinde yer alan Bender Abbas şehrindeki Şehid Rəcai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlama, can kayıpları ve maddi hasar haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu vesileyle Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yaralılara ve etkilenen bölge halkına en derin taziye ve dayanışma duygularımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü de Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gu Jiaçun, Çin’in Şehit Recai Limanı’ndaki patlama nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, İran hükümeti ile olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara içten taziyelerini ilettiklerini söyledi. Yaralılara acil şifalar diledi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Bender Abbas’taki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen büyük olayda şu ana kadar 70 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayıp ve binden fazla kişi de yaralandı. Ancak olayın nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.