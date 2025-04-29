Kalibaf: Siyonistlerin lafazanlığı bir vehimdir

Kalibaf, bugünkü Meclis’in açık oturumundaki gündem dışı konuşmasında, “Cinayetkar Siyonist başbakan, bir kez daha siyasi ölümünü engellemek için abartılı açıklamalara yönelmiş ve büyük İran milletini tehdit etmiştir. Bu zavallı adam, tutuklanma korkusuyla her gün uçuş rotasını değiştiriyor ve çağdaş tarihin en nefret edilen suçlusudur” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı sözlerine “Bu cellat rejimin gerçek yüzü, onlarca yıllık medya sahtekârlığının ardından özellikle Amerikan ve Avrupalı gençler için artık ortaya çıkmıştır. Bu rejimin tek ‘başarısı’, okul ve hastane bombalamaktır. Savaşın başında ilan ettiği hiçbir hedefe ulaşamamış ve kendisini en güvensiz durumuna sokmuştur. Ekonomik, siyasi, sosyal ve uluslararası krizler onu öylesine zayıflatmıştır ki sahte başarılarla kendini avutmak zorunda kalmaktadır.” diye devam etti.

Kalibaf ayrıca, “Bu yozlaşmış suçlu, uğursuz siyasi hayatı boyunca ne zaman daha büyük laflar ettiyse, sahada da daha ağır yenilgilere uğramıştır. Hamas kabusu onu daha da hayalperest hale getirmiştir. Yutamayacağı bir kemiği yutma iddiasındadır” dedi.

Kalibaf son olarak, “Saldırı kapasitemizi en geniş boyutlarda kullanmak için elimiz tamamen açıktır. Bilgi ve irademiz, düşmanlarımızın da bildiği gibi, mevcuttur ve var olmaya devam edecektir” diye vurguladı.