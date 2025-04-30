Irakçi: ABD’nin provokatif eylemleri, müzakerelerdeki ciddiyetlerini sorgulatır

Irakçi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin esasen taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye yönelik olduğunu belirterek "Zaten müzakere, var olan anlaşmazlıklar üzerine yapılır; eğer ortada bir ihtilaf yoksa, müzakereye de gerek kalmaz." dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) olası bir anlaşmada oynayacağı role de değinen Irakçi, doğrulama (doğruluk testi) süreçlerinin ajans tarafından yürütüleceğini ve bu konuda ayrıca müzakere yapılması gerektiğini ve "Anlaşmanın doğrulama kısmında Ajans’ın rolü olacaktır, bu rolün şekli de ayrı bir müzakere konusudur." dedi.

İran’ın kırmızı çizgilerinin net olduğunu ve bu çizgilerin ABD tarafına bildirildiğini ve müzakerelerin nerede yapılacağının ise temel bir konu olmadığını belirten Irakçi “Görüşmelere Umman ev sahipliği yapıyor; teknik ve lojistik nedenlerle ikinci ve dördüncü turların Roma’da yapılmasına karar verdiler. Bizim için önemli olan müzakerelerin içeriği ve aracıdır; yer değil.” ifadelerini kullandı.

Bakan Irakçi, üç Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya, İngiltere) bu turdaki etkisinin önceki dönemlere göre azaldığını, bunun da uyguladıkları yanlış politikalardan kaynaklandığını belirtti. Ancak İran olarak bu durumdan memnun olmadıklarını ve Roma’daki bir sonraki turda Avrupa ülkeleriyle müzakereye açık olduklarını ifade etti.