30 Nis 2025 14:43
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News ID: 85819081
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Irakçi: ABD’nin provokatif eylemleri, müzakerelerdeki ciddiyetlerini sorgulatır

30 Nis 2025 14:43
News ID: 85819081
Irakçi: ABD’nin provokatif eylemleri, müzakerelerdeki ciddiyetlerini sorgulatır

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İran ile ABD arasında dolaylı olarak süren görüşmelere değinerek bir sonraki turun İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacağını duyurdu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Irakçi, müzakereler sırasında ABD’nin İran’a yönelik bazı kışkırtıcı eylemlerinin olumsuz mesaj verdiğini belirtti ve "Karşı taraf, müzakereler sürerken provokatif adımlar atarsa, bu onların bu süreçte ne kadar ciddi olduklarını sorgulatır" dedi.

Irakçi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin esasen taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye yönelik olduğunu belirterek "Zaten müzakere, var olan anlaşmazlıklar üzerine yapılır; eğer ortada bir ihtilaf yoksa, müzakereye de gerek kalmaz." dedi. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) olası bir anlaşmada oynayacağı role de değinen Irakçi, doğrulama (doğruluk testi) süreçlerinin ajans tarafından yürütüleceğini ve bu konuda ayrıca müzakere yapılması gerektiğini ve  "Anlaşmanın doğrulama kısmında Ajans’ın rolü olacaktır, bu rolün şekli de ayrı bir müzakere konusudur." dedi. 

İran’ın kırmızı çizgilerinin net olduğunu ve bu çizgilerin ABD tarafına bildirildiğini ve  müzakerelerin nerede yapılacağının ise temel bir konu olmadığını belirten Irakçi “Görüşmelere Umman ev sahipliği yapıyor; teknik ve lojistik nedenlerle ikinci ve dördüncü turların Roma’da yapılmasına karar verdiler. Bizim için önemli olan müzakerelerin içeriği ve aracıdır; yer değil.” ifadelerini kullandı. 

Bakan Irakçi, üç Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya, İngiltere) bu turdaki etkisinin önceki dönemlere göre azaldığını, bunun da uyguladıkları yanlış politikalardan kaynaklandığını belirtti. Ancak İran olarak bu durumdan memnun olmadıklarını ve Roma’daki bir sonraki turda Avrupa ülkeleriyle müzakereye açık olduklarını ifade etti.

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