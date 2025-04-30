30 Nis 2025 11:49
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Amiral Tengsiri: Devrim Muhafızları'nın füze botları 116 knot hıza ulaştı

30 Nis 2025 11:49
News ID: 85818777
Amiral Tengsiri: Devrim Muhafızları'nın füze botları 116 knot hıza ulaştı

Bender Abbas, İRNA- İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, Ulusal Hürmüz Boğazı Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada, yeni üretilen füze botlarının 116 knot (yaklaşık 215 km/saat) hıza ulaştığını ve tüm teknik ve uzmanlık testlerinden geçtiğini bildirdi.

Amiral Tengsiri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Donanması’nın füze, insansız hava aracı (İHA), denizaltı ve savaş gemilerini kendi imkanlarıyla ürettiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını belirten Tengsiri, Devrim’den önce küçük bir balıkçı teknesi bile yapamadıklarını, Amerikan şirketlerine bağımlı olduklarını ancak şimdi Şehit Süleymani adlı ileri teknolojiye sahip savaş gemisini kendi imkanlarıyla inşa ettiklerini ifade etti.

Amiral ayrıca, Şehit Süleymani gemisinin aralıksız 5 bin deniz mili seyir kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

 İranlı komutanların Portekiz öncülüğündeki sömürge güçlerini Basra Körfezi adalarından çıkardığı gün olarak “Ulusal Hürmüz Boğazı Günü” adıyla anılıyor.

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