Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada uluslararası toplumun Siyonist rejimin işlediği suçlar karşısındaki sessizliğini eleştirerek "İsrail her geçen gün daha fazla pervasızlaşıyor ve bu, dünyanın onun eylemlerine gösterdiği kayıtsızlığın doğrudan sonucudur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine "Hiç kimse Filistinli kardeşlerimizi terörist olarak nitelendiremez ve onların meşru mücadelesini bu şekilde leklemeye cüret edemez." dedi.

1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine dikkat çeken Türk lider, "Filistin halkının egemen ve özgür bir devlete kavuşmadan Ortadoğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik son saldırılarına da değinerek "Bu rejim artık bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynağı haline gelmiştir" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı konuşmasını "İsrail, Suriye'de etnik ve mezhepsel ayrılıkları körükleyerek bu ülkenin elde ettiği kazanımları yok etmeye çalışmaktadır." diye tamamladı.