Irakçi: İran, her türlü askerî saldırıya derhâl misilleme yapacaktır

Ülkemiz Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, X hesabında "İsrail’in, İran’a ne yapması veya yapmaması gerektiğini dikte edebileceğini hayal etmesi, gerçeklikten o kadar uzak ki cevap vermeye bile değmez. Ancak Netanyahu'nun, Başkan Trump'a İran’la diplomasi konusunda ne yapabileceğini veya yapamayacağını dikte etmeye kalkışması dikkat çekicidir!" ifadelerini paylaştı.

Irakçi ayrıca "Netanyahu'nun başarısız olan Biden ekibindeki müttefikleri, bizim Trump yönetimiyle yürüttüğümüz dolaylı müzakereleri yanlış bir şekilde yeni bir nükleer anlaşma (yeni bir KOEP) gibi gösteriyor. Açık konuşalım: İran, kendi gücüne güvenen bir ülkedir ve dışarıdan gelen kötü niyetli girişimleri ya da dış politika üzerinde baskı kurma çabalarını bertaraf edecek yeterli güce sahiptir. Umuyoruz ki Amerikalı muhataplarımız da aynı kararlılığı gösterebilirler." vurgusunda bulundu.

Dışişleri Bakanı sözlerine "Artık birçok İranlı, sadece nükleer anlaşmanın (KOEP) yeterli olmadığından emin. Halkımız somut çıkarlar peşinde. Netanyahu'nun müttefiklerinin Biden’ın başarısız ekibinde söyledikleri ya da yaptıkları hiçbir şey bu gerçeği değiştiremeyecek. Askerî bir seçenek olmadığı gibi, kesinlikle askerî bir çözüm de yoktur. Her türlü saldırıya anında aynı şekilde yanıt verilecektir." diye ekledi.