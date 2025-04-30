İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Brezilya'ya gitti

Ali Ekber Ahmediyan, BRICS güvenlik zirvesine katılmak amacıyla Brezilya'ya gitti.

Dr. Ahmediyan’ın bu ziyareti sırasında BRICS üyesi ülkeler arasındaki güvenlik düzenlemeleri konusunda müzakereler yapılması planlanıyor.

Brezilya, 2025 yılında BRICS’in dönem başkanlığını üstlenecek ve bu önemli uluslararası örgüte ilişkin toplantılar da Brezilya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İslam Devrimi Lideri'nin temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri olan Ahmediyan, bu ziyaret kapsamında güvenlik, siyasi ve ekonomik iş birlikleri ile Batı Asya bölgesindeki gelişmeler üzerine ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulunacak.