Siyonist rejim 36 hastaneyi bombalayarak yok etti

Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, bu açıklamanın, Siyonist rejim ordusuna ait savaş uçaklarının Pazar sabahı El-Ehli Arab (El-Meamdanî) Hastanesi’ne saldırarak acil servis binasına iki füze fırlatması sonrası yapıldığını belirtti. Saldırıda hastanenin kabul bölümü, laboratuvarı ve eczanesi büyük zarar gördü.

Saldırı sonrası hastaneye ikinci kez boşaltma çağrısı yapılmasının ardından, çok sayıda yaralı ve hasta bu sağlık merkezini terk etmek zorunda kaldı.

Durumu ağır olan birçok yaralı ve hasta, tıbbi hizmet almak için hastane çevresindeki sokaklara sığındı. Bu saldırı, dünya genelinde geniş çaplı kınamalarla karşılandı.