14 Nis 2025 11:06
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Siyonist rejim 36 hastaneyi bombalayarak yok etti

14 Nis 2025 11:06
News ID: 85802820
Siyonist rejim 36 hastaneyi bombalayarak yok etti

Tahran, İRNA – Filistin Özerk Yönetimi'nin Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, işgalci Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçları kapsamında şu ana kadar 36 hastaneyi ateşe vererek, bombalayarak, yıkarak ya da hizmet dışı bırakarak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.

Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, bu açıklamanın, Siyonist rejim ordusuna ait savaş uçaklarının Pazar sabahı El-Ehli Arab (El-Meamdanî) Hastanesi’ne saldırarak acil servis binasına iki füze fırlatması sonrası yapıldığını belirtti. Saldırıda hastanenin kabul bölümü, laboratuvarı ve eczanesi büyük zarar gördü.

Saldırı sonrası hastaneye ikinci kez boşaltma çağrısı yapılmasının ardından, çok sayıda yaralı ve hasta bu sağlık merkezini terk etmek zorunda kaldı.

Durumu ağır olan birçok yaralı ve hasta, tıbbi hizmet almak için hastane çevresindeki sokaklara sığındı. Bu saldırı, dünya genelinde geniş çaplı kınamalarla karşılandı.

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