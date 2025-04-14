İran, Siyonist rejimin Gazze'deki El-Me'amdanî Hastanesi'ne yönelik saldırısını şiddetle kınadı

Sözcü, Siyonist rejimin Gazze'de devam eden soykırımı ile Batı Şeria’daki masum Filistin halkına yönelik katliam ve işkencelere dikkat çekerek; özellikle ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere işgalci rejime silah ve mali destek sağlayan ülkelerin bu suçlardaki doğrudan sorumluluğunu hatırlattı ve İsrailli suçlu yetkililerin cezasız kalmasına son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 17 Ekim 2023’te El-Meamdanî Hastanesi’ne yönelik Siyonist rejimin gerçekleştirdiği vahşi saldırıya karşı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi yetkili uluslararası kurumlar etkili bir tepki göstermiş olsaydı, bugün bu trajedinin tekrar yaşanmayacağını vurguladı.