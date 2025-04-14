14 Nis 2025 10:03
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News ID: 85802734
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İran, Siyonist rejimin Gazze'deki El-Me'amdanî Hastanesi'ne yönelik saldırısını şiddetle kınadı

14 Nis 2025 10:03
News ID: 85802734
İran, Siyonist rejimin Gazze'deki El-Me'amdanî Hastanesi'ne yönelik saldırısını şiddetle kınadı

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin El-Meamdanî Hastanesi’ne düzenlediği saldırıyı ve Gazze’de süregelen soykırımı sert bir şekilde kınadı.

Sözcü, Siyonist rejimin Gazze'de devam eden soykırımı ile Batı Şeria’daki masum Filistin halkına yönelik katliam ve işkencelere dikkat çekerek; özellikle ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere işgalci rejime silah ve mali destek sağlayan ülkelerin bu suçlardaki doğrudan sorumluluğunu hatırlattı ve İsrailli suçlu yetkililerin cezasız kalmasına son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 17 Ekim 2023’te El-Meamdanî Hastanesi’ne yönelik Siyonist rejimin gerçekleştirdiği vahşi saldırıya karşı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi yetkili uluslararası kurumlar etkili bir tepki göstermiş olsaydı, bugün bu trajedinin tekrar yaşanmayacağını vurguladı.

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