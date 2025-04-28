İran tarafından Azerbaycan’dan Nahçıvan’a geçiş yolu hazırlığı

Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Azerbaycan Devlet Televizyonu ile yaptığı röportajda, iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumunu açıkladı.

Röportajın önemli başlıkları:

Herkes kendi toprak bütünlüğüne saygı duymalıdır; ülkeler arasındaki sınır bağlantıları ancak karşılıklı haklara riayet edilerek siyasi ve ticari ilişkiler kurulduğunda çözüme ulaşabilir.

Kardeşlerimizin İran üzerinden Nahçıvan’a geçebilmeleri için bir yol hazırlığı içindeyiz.

Dünyanın her yerinde kuralları ihlal eden ve uygunsuz söylemlerde bulunan insanlar olmuştur.

Ülkelerin siyasetçileri ve siyasi yetkilileri, bazı kişilerin ölçüsüz ve uygunsuz davranışlarının ülkeler arasında anlaşmazlıklara yol açmaması için dikkatli olmalıdır.

Ayrılık yaratmaya çalışanların ölçüsüz davranışları, ülkeler arasındaki ilişkileri bozmamalıdır. Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm kalbimizle sevgi duyuyoruz.

Temiz enerji konusunda, Aras Nehri'nde doğal bir kapasite ve güzergâh bulunmaktadır. Burada kurulan barajlar sayesinde temiz enerji üretilebilir.

Güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında da İran ve Azerbaycan birlikte iş birliği yapabilir. Sanayi sektörü ve üniversiteler de bu alanda aktif rol üstlenebilir.

Herkes kendi sınırlarına razı olmalı ve başkasının toprağında göz hakkı aramamalıdır.

Anlaşmazlık, bir taraf diğer tarafın topraklarını sahiplenmeye çalıştığında başlar. Biz her zaman ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Mevcut uluslararası hukuk ve çerçeveler doğrultusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesini ümit ediyoruz.