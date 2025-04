Bekaî: Dördüncü tur görüşmeleri için planlanan tarih 3 Mayıs Cumartesi

İsmail Bekaî bugün medya mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında " Şehid Recai Limanı'ndaki kazadan dolayı İran halkına, Hürmüzgan bölgesine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve yaralıların sağlığı için dua ediyoruz. Ayrıca bu süreçte İran'la dayanışma gösteren ve özellikle Rusya hükümeti olmak üzere yardım teklifinde bulunan tüm ülkelere teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bekaî açıklamalarının devamında " Dışişleri Bakanı'nın Çin ve Rusya'ya yaptığı son ziyaretler ve bölge ülkeleriyle yapılan istişareler çok önemliydi. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki savaş hakkında da görüşmeler yapıldı. İşgal altındaki topraklarda soykırım şiddetle sürüyor ve geçen hafta 300 kişi çeşitli şekillerde katledildi; Gazze'de korkunç bir kıtlık sahnesine şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmelerdeki yavaşlamayla "Bu durum olağan dışı değil. Teknik konulara girilmesi zaman alıyor ve bu, müzakerelerin ayrılmaz bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin İran'a yönelik tehditleri hakkında ise "İran’a yönelik her türlü maceraperestlik ve yanlış eylem kesinlikle ezici bir karşılıkla yanıtlanacaktır. Siyonist rejim yetkililerinin, işgal altındaki Filistin'de gerçekleşen soykırımı örtbas etmek ve bölgedeki her türlü diplomatik süreci baltalamak amacıyla bu tür açıklamalarda bulundukları açıktır. Bu rejimin yetkilileri çok iyi biliyorlar ki İran’a yönelik her yanlış adım ağır bir bedel doğurur." dedi.

Bekaî açıklamalarının devamında "Batılı ülkeler, özellikle de bu rejime cömert destek sağlayanlar, bir kez daha düşünmelidirler. Çünkü barış ve uluslararası güvenliğin tehdit edilmesine katkıda bulunuyorlar ve varlığını kriz, savaş ve şiddete bağlayan bir yapıya destek veriyorlar." açıklamasında bulundu.

Son olarak Bakanlık Sözcüsü Expo fuarı ve İran-Afrika Ekonomi Forumu hakkında da "İran İhracat Yetenekleri Fuarı (7. edisyon) ve İran-Afrika Ekonomik Forumu, İran’ın ekonomik, ticari, üretim, teknoloji ve bilgi temelli yeteneklerini sergilemesi ve İranlı tüccarlarla diğer ülkelerden ortaklar arasında bağlantılar kurulması açısından çok önemli etkinliklerdir." bilgilerini paylaştı.

Bekaî, İran-Afrika Ekonomik Forumu’nun dün başladığını ve üç gün süreceğini ve bu etkinliklere 100’den fazla ülkeden ticari ve ekonomik heyetlerin katıldığı belirtti.