İran ve Türkiye arasında turistlerin haklarını güçlendirmek için işbirliği mutabakat zaptı hazırlanması gerekliliği

Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin yargı sistemlerinin başkanlarının 20. toplantısına katılmak üzere Çin'in Hangzhou kentine giden Gulamhüseyin Muhsini Ejei, yerel saatle bu öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Ömer Kaz ile bir araya geldi.

Yargı Erki Başkanı bu görüşmede "Yıl boyunca bazı İranlı vatandaşlar Türkiye'ye seyahat ediyor ve aynı şekilde Türk vatandaşları da İslami İran'a seyahat ediyor. İran ve Türkiye vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine yaptıkları bu yoğun seyahatler, seyahat eden vatandaşların ve turistlerin haklarını güçlendirmek ve pekiştirmek için bir mutabakat zaptı imzalanmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Muhsini Ejei, Türkiye yargı makamlarının kendisini bu ülkeye davet ederek Tahran ve Ankara arasındaki yargı ve hukuki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşme talebine değinerek "Türkiye yargı makamlarının beni ülkelerine davet etmesine müteşekkirim. Uygun bir zamanda bu daveti kabul edeceğim çünkü İran ve Türkiye'nin yargı ve hukuki ilişkileri geliştirmek için büyük potansiyeli olduğuna inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin en üst düzey yargı yetkilisi Ömer Kaz ise Muhsini Ejei'ye hitaben

"Bugün İslami İran Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı sizlerle yaptığımız bu görüşme, İran ve Türkiye arasında yeni yargı iş birliklerinin başlangıç noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en üst düzey yargı yetkilisi, Muhsini Ejei'yi ülkesine davet ederek

"İslami İran Cumhuriyeti'nin en üst düzey yargı yetkilisini Türkiye'ye tekrar davet ediyoruz. Umuyoruz ki iki ülkenin çeşitli yargı meseleleri hakkında daha detaylı görüşmeler yapabileceğimiz bir ortam sağlanır." dedi.