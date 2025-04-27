İslam İnkılabı Lideri Şehit Recai Limanı olayı için mesaj yayınladı

Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen üzücü yangın olayı sonrasında, Ayetullah Hamaney yayımladığı mesajda, acılı ailelere başsağlığı dileyerek, güvenlik ve yargı yetkililerine, bu olayda herhangi bir ihmal veya kasıt unsurunu tam olarak araştırıp ortaya çıkarmaları ve mevzuat çerçevesinde gerekeni yapmaları talimatını verdi.

İslam İnkılabı Lideri’nin mesajının tam metni:

Bismillahirrahmanirrahim

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun

Şehit Recai Limanı’ndaki acı verici yangın olayı üzüntü ve kaygıya sebep olmuştur.

Güvenlik ve yargı yetkilileri, kapsamlı bir araştırmayla her türlü ihmal veya kasıt unsurunu ortaya çıkarmak ve mevzuata uygun şekilde takip etmekle yükümlüdür.

Tüm yetkililer, üzücü ve zararlı olayların önlenmesi konusunda kendilerini sorumlu bilmelidir.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve mağfiret, acılı ailelerine sabır ve huzur, bu acı olayda yaralananlara ise acil şifalar diliyorum. Ayrıca, ihtiyaç anında yaralılara kan vermek için hazır bulunan fedakâr halka da samimi şükranlarımı sunuyorum.

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun



Seyyid Ali Hameney

27 Nisan 2025