İran Büyükelçisi: ABD ve İsrail'in Tahran'ın Suriye'deki rolüyle ilgili suçlamaları asılsızdır

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İrevani, mektubunda “İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman Suriye’de istikrarsızlaştırıcı bir politika gütmemiş, daima bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini desteklemiştir.” ifadelerini kullandı.

İranlı üst düzey diplomat, Suriye'deki istikrarı bozanın ABD'nin müdahaleci ve işgalci politikaları olduğunu vurgulayarak, bu politikaların terörle mücadele kisvesi altında terörist grupları silahlandırma ve destekleme ile İsrail rejiminin işgalini desteklemeyi içerdiğini belirtti.

İrevani, mektubunun devamında İsrail rejiminin Suriye’nin egemenliğine yönelik saldırılarını kınayarak, Güvenlik Konseyi’nin bu eylemleri durdurmak için acil ve kararlı adımlar atmasını talep etti.

İrevani “İsrail rejiminin Suriye’nin Golan Tepeleri’ni işgali, uluslararası hukukun ve BM Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararının açık bir ihlalidir. Bu karar, işgalci rejimin herhangi bir egemenlik iddiası veya idari yetkisini geçersiz ve uluslararası hukuk açısından hükümsüz ilan etmektedir.” diye ekledi.

İran’ın BM Büyükelçisi ayrıca, İran’ın Lübnan Hizbullah’ına silah ve mali kaynak gönderdiğine dair İsrail’in öne sürdüğü asılsız suçlamayı da reddederek, bu iddianın sadece BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının sürekli ihlalini ve Lübnan ile ateşkes düzenlemelerinin bozulmasını meşrulaştırmak için bir bahane olduğunu ifade etti.