Pezeşkiyan: İran’a sevgisi, bilgisi ve motivasyonu olan herkes sahaya inmeli

Pezeşkiyan, önceki gün (Salı) düzenlenen törenle görevini devreden Parlamento İşlerinden Sorumlu Eski Yardımcısı Şehram Debiri’ye teşekkür ederken, görevi devralan Mevcut Strateji ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Muhsin İsmaili’ye başarılar diledi. Debiri’nin yurt dışında rahat bir hayat sürebilecekken ülkede kalıp halka hizmet etmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, aynı zamanda özel hastane sahibi olan Debiri’nin ihtiyaç sahiplerine ciddi destekler sunduğunu ve görevden bağımsız olarak halk için çalıştığını da belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca, Strateji Yardımcılığı görevinde bulunan Muhammed Cevad Zarif’e de teşekkür ederek, “Zarif, Amerika’ya karşı ülkesini savunduğu için ABD tarafından yaptırıma uğradı. Biz onun çabalarını takdir ediyoruz ve danışmanlıklarından yararlanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda, herkesin birlik olarak ülkeyi onur ve ilerlemeye taşıması gerektiğini, bu hedefin de liderin öngördüğü vizyon belgesi doğrultusunda gerçekleşebileceğini söyledi.