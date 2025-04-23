ABD'nin yeni İran yaptırımları kınandı

Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin İran halkına yönelik yaptırım politikasını, Amerikalı politika yapıcıların İran halkına karşı düşmanca tutumunun ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına aldırmazlıklarının açık bir göstergesi olarak nitelendirdi ve "ABD hükümetlerinin, gelişmekte olan ülkelere ekonomik yaptırımları siyasi baskı ve korkutma aracı olarak kullanma konusundaki yapısal bağımlılığı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmektedir. Bu durum, hukukun üstünlüğü ve serbest ticaret kurallarının temellerini zayıflatmanın yanı sıra, yaptırıma maruz kalan halkların temel insan haklarını, özellikle de kalkınma hakkını ciddi şekilde ihlal etmekte ve pek çok durumda insanlığa karşı suç teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bekaî, İran'ın çeşitli ekonomik ve ticari sektörlerine yönelik yaptırımların devam etmesini, ABD'nin diyalog ve müzakerelerle ilgili iddialarıyla açıkça çelişen, zorbalık içeren ve yasa dışı bir eylem olarak nitelendirdi. Bu durumun, ABD'nin iyi niyetten yoksun olduğunu ve bu konuda ciddiyet taşımadığını gösterdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran halkına yönelik tek taraflı yaptırımlar, uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarına aykırı, keyfi ve hukuk dışı bir eylem olarak ABD hükümetinin uluslararası sorumluluğunu gerektirmektedir. ABD, bu suç niteliğindeki eylemlerden kaynaklanan ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle hesap vermelidir" şeklinde konuştu.